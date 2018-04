Es wird wohl doch Frühling, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt !

"Geschäft". Ich schaue aus dem Türfenster hinterher und sehe, wie er plötzlich zur Seitespringt. Er ist sehr neugierig und sieht nach: "was hat mich da so erschreckt ?" Ich bin natürlich auch neugierig, gehe raus, und was sehe ich ? - die ersten kleinen Kröten 2018. Siesind vor Schreck erstarrt und rühren sich nicht. Ich ermahne den Hund !Eine der Kröten ist bei ihrem Erkundigungsgang leider die Kellertreppe heruntergefallen, ichhabe sie heute entdeckt und an den Teich gebracht. Dort ist sie sofort verschwunden !