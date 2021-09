Es ist zur Zeit richtig was los an meinem Vogelfutterplatz : Stare, Spatzen, Meisen ....

kommen auch andere Vögel vorbei. Und seit einigen Tagen auch Stare, mindestens 10 !Da der Futterplatz vor meiner Küche eingerichtet ist, sehe und h..ö..re ich, was da los ist. Eswird nicht nur Futter gesucht sondern auch um die Futterstellen gekämpft und gestritten !!Die Futtermengen müssen erhöht werden, und ich kann nur hoffen, dass der Flug in den Süden bald erfolgen wird !!!Die Aufnahmen sind nicht so klar, da sie hinterm Küchenfenster gemacht werden mußten !