Erstes Amselnest 2020 entdeckt !

den Stiefmütterchen in Schalen , Kästen und auf den Beeten, und was entdecke ich !Das erste Amselnest in diesem Jahr und so gut versteckt angelegt, bewundernswert !Die Mutter war nicht da, so konnte ich drei Eier sehen, als ich nach einiger Zeit noch malnachschaute, war Mutter wieder da !Ich sehe an meinem Vogelfutterplatz ständig Amseln, daher wurde das Nest wohl auchdicht am Haus gebaut.Ich werde es weiterhin beobachten, aber immer mit Abstand natürlich ! Hoffentlich gibt es drei neue Amseln !