Eine Elster ließ sich in aller Ruhe auf dem Rücken eines gewaltigen Wasserbüffels nieder, der diese "Frechheit" in stoischer Ruhe und ohne jegliches Zucken über sich ergehen ließ.Das Bild erinnerte an afrikanische Büffel, die sich von Madenhackern ihr Fell von Parasiten befreien lassen.Wie ich beobachten konnte, war die Elster zu einer solchen Körperpflege jedoch nicht bereit.Sie hatte wohl lediglich ein schönes Sonnenplätzchen für eine kleine Ruhepause gesucht und gefunden.