Die Rosen erblühen

Diesen Namen verdankt sie ihrer Schönheit, ihrer reichen Blütenpracht und der Vielfaltihrer Formen und Farben. Keine andere Blume wird in so großer Zahl gezogen und verkauft !Ich dachte, in diesem Jahr würden bei mir keine Rosen blühen. Es waren soviele Zweige undÄste vertrocknet, es mußte soviel abgeschnitten werden. Sie wuchsen zwar von unten nach,wurden ja auch gedüngt, aber dass sie blühen würden, damit hatte ich nicht gerechnet !Aber sie kamen, einige noch nicht, aber es gibt schon wieder Blüten, Dank an die Natur!