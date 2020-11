Der kleinste Vogel Europas saß vor meiner Balkontür

Ich dachte, es ist ein Jungvogel, und das in dieser Jahreszeit ! Und hat er Durst ?Ich holte die Kamera, und er saß immer noch da ! Ich machte schnell ein Foto !Er flog nicht weg . Ich öffnete leise die Tür- da entflog er aber !Als ich das Foto auf dem Computer eingestellt hatte, suchte ich natürlich, was das für einVogel war ! Es war ein Wintergoldhähnchen- Weibchen gewesen, was ich vorher noch niegesehen hatte.Die Weibchen haben einen gelben Scheitel, die Männchen einen gelb-orangenen.Sie wohnen bei uns ganzjährig.Vielleicht hat es nun meinen Vogelfutterplatz entdeckt und kommt öfter mal vorbei. Das würde mich freuen !