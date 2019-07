Die Blüten lindern Fieber bei Erkältungen durch die Substanz Salicin. Der Handelsnamedes Schmerzmittels "Aspirin" leitet sich von "Spiraea ulmaria", dem alten wissenschaftlichenNamen des Mädesüß, ab.Die Frucht der Pflanze ist spiralig gewunden, sie ist essbar !Sie kommt in ganz Europa vor an Bächen, Gräben, am Ufergebüsch und in nassen Wiesen.Bei mir steht sie am Teich und breitet sich immer mehr aus mit ihrem bis 1m hohen Stängel.