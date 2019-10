Zum Wochenende : Zum Ansehen: Meine Eindrücke vom Besuch des Circus Theater Roncalli

eine riesige Schlange Menschen auf den Eintritt ins Zelt. Als wir unseren Platz gefunden hatten, konnten wir erleben, wie sich das Zelt füllte und füllte- es wurde rappelvoll !Und dann fand eine Show statt, wie ich sie lange nicht erlebt hatte. Es wirkten mit: vieleClowns, tolle Akrobaten, tolles Orchester, tolles Ballett und erstmals holografische Animationen in einer Circusmanege. Aus vielen Gründen heraus hat der Circus auf Tierein der Vorstellung verzichtet. Der Circusdirektor Bernhard Paul wollte aber den Tieren alsprägendem Bestandteil des klassischen Circus weiterhin Referenz erweisen. Auf einem 5mhohen Netz werden in der Holografietechnik in der Manege Tiere gezeigt- sensationell !Nun muß ich aber mal Bilder zeigen !