Kunst in Hainholz

In der Kornbrennerei August Schmidt in der Bertramstrasse in Hannover Hainholz ist eine Künstleroase entstanden. Siegfried Neuenhausen lebt und arbeitet dort mit anderen Künstler*Innen. Gemeinsame Ausstellungen zeigen bis heute die Vielfalt der künstlerischen Produktion. Die Künstler*Innen der Kornbrennerei machen mit sozialen Projekten Hainholz zum Ort für Kunst.1) Projekt „JVA Hannover“ 1986 – gemeinsam mit Insassen der JVA entstehen Skulpturen, die im Stadtteil ausgestellt sind2) Projekt „Bilderwand Bertramstrasse“ 1991 – Installation von Kunst im öffentlichen Raum. International bekannte Künstler*Innen zeigen ihre Arbeiten entlang einer rund 80 Meter langen und 6 Meter hohen Industriewand3) Projekt „Stele“ 2004 – 40 Männer, Frauen und Jugendliche aus 12 Nationen aus dem Stadtteil entwickeln mit den Künstlern die Stele, die inzwischen ein allgemeiner Treffpunkt ist.4) Projekt „König und Dame“ 2010 -5) Projekt „Hainhölzer Schuhe“ 20106) Projekt „Selbstportraits“ 2010Die Projekte 2010 wurden im Rahmen der Sanierung des Stadtteils Hainholz in Zusammenarbeit mit den Bewohner*Innen des Stadtteils und der Künstler der Kornbrennerei erstellte.Siegfried Neuenhausen schuf mit ausrangierten roten Baumarkt-Einkaufswagen für den alten Hainhölzer Bahnhof die Wandskulptur „0% auf Alles“.