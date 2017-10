Anzeige

Konzertankündigung Frauenchor Piccolo

Es wird gefeiert …

10 Jahre Frauenchor PICCOLO





Die Sängerinnen des Piccolo freuen sich schon auf das Jubiläumskonzert



Sehnde/Ilten. Zehn Jahre ist es her, dass der Frauenchor Piccolo der Sehnder Chorgemeinschaft auf Einladung des Blockflötenensembles Ilten in der Iltener Barock-Kirche ein Benefizkonzert mitgestalten durfte. Es war der zweite Auftritt des im April 2007 neugegründeten Frauen-Projektchores Piccolo unter der Leitung von Claudia Fulda.

Am 05. November 2017 um 17 Uhr finden sich die Sängerinnen des Piccolo – nicht mehr ganz in der Besetzung von vor 10 Jahren und nun unter der Leitung von Agnes Hapsari - wieder in der Barock-Kirche in Ilten ein. Dieses Mal, um ihr 10-jähriges Jubiläum zu feiern - natürlich mit viel Musik und kleinen Anekdoten aus der 10-jährigen Chorzeit. Mit dabei sein wird der HANDGLOCKENCHOR WIEDENSAHL -einer der größten und aktivsten der rund 30 Chöre dieser Art in Deutschland.

Die Zuhörer erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Für das leibliche Wohl in der Pause ist gesorgt!

Eintrittskarten können zum Preis von 10 Euro erworben werden (Vorverkauf Sehnde: Friseur und Kosmetik Breite Str. 15 - Die Brille Mittelstr. 22 - Zärties Arena Peiner Str. 37-39 Vorverkauf Ilten: Dorffgärtnerei Sehnder Str.19 – Schreibwaren Fiene Hindenburgstr. 26 sowie bei Elke Sohns Tel. 05138- 9993 und an der Abendkasse). Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

