Konzert Frauenchor Piccolo in Sehnde/ Ilten Barockkirche 05. 11. 2017, 17.00 Uhr

Die Barockkirche in Ilten steht am 5.11. um 17:00 Uhr erneut im Mittelpunkt.Sehnde/Ilten Der Frauenchor Piccolo aus Sehnde präsentiert in der Barockkirche Ilten anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums ein Konzert der besonderen Art - einen Streifzug durch das gesamte Repertoire.Zu diesem besonderen Jubiläum hat der Frauenchor den Handglockenchor Wiedensahl eingeladen - ein Genuss für Auge und Ohr. Der Handglockenchor Wiedensahl ist einer der größten und aktivsten Chöre dieser Art in Deutschland.In den letzten Jahren machte das Ensemble mit Konzerten in der Staatsoper Hannover, im Schloss Bückeburg, zum 850 jährigen Bestehen des Klosters in Loccum sowie mit Auftritten in Fernsehprogrammen des NDR und im Europaparlament in Brüssel auf sich aufmerksam73 Handglocken unterschiedlicher Größe mit einem Tonumfang von fünfeinhalb Oktaven präsentieren sich von klassischen Werken bis hin zu Musik aus dem Film- und Musicalbereich.Eintrittskarten können zum Preis von 10 Euro erworben werden (Vorverkauf Sehnde: Friseur und Kosmetik Breite Str. 15 - Die Brille Mittelstr. 22 - Zärties Arena Peiner Str. 37-39 Vorverkauf Ilten: Dorffgärtnerei Sehnder Str.19 – Schreibwaren Fiene Hindenburgstr. 26 sowie bei Elke Sohns Tel. 05138- 9993 und an der Abendkasse). Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.