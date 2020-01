Isolation rapt in der St. Katharinenkirche in Rethmar

Isolation

so heißt der Geheimtipp aus Ilten!!

Er ist 23 Jahre alt kommt aus Ilten und stellt professionelle Videos bei you tube rein.

In der regionalen Szene steigt er wie ein Phönix aus der Asche.

Auf seinem Konzert stellt er die neusten Lieder seiner EP "Sound aus der Mottenkiste" vor aber auch Klassiker wie Rabbit werden nicht zu kurz kommen.

Das Eintrittsgeld von 3€ spendet die evangelische Jugend Rethmar/Haimar dem Künstler!