Ich wollte ihn gern mal live erleben :

Besucher wollten den "Teufelsgeiger" spielen hören !Er geigte sich dann durch die Pop- und Rockgeschichte der Achtziger und Neunziger. Leiderwar für mich zu wenig Klassik zu hören ! Die Tour ist eine zehnjährige Jubiläumstour. Er wolle spielen, was seine Fans in den vergangenen Jahren am Liebsten von ihm hören wollten.Natürlich geigte er sich mit fingerlosen Handschuhen und zurückgebundenen Haarenvirtuos durch alle Musikstücke, begleitet von einem Orchester.Ich mußte vor allem die Technik bewundern, die die riesige Leinwand in tolle Bilder verwandelte. Und in der Menschenmenge blinkten die vielen Handylichter ! Es war schon etwas Besonderes !