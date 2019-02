Es war so schön

kleinen Barockkirche in Ilten, am Sonntag, 03.02 2019, 18.00 Uhr, zu hören..Der Bariton Sven Erdmann wurde begleitet von Manolis Stagakis auf einem Knopfakkordeon(Bajan). Da die Kirche klein ist, gab es keinen Platz für einen Flügel, auf dem normalerweiseder Liederzyklus begleitet wird. Aber Bariton und Bajan paßten perfekt zusammen- es warso schön anzuhören. Die Zuhörer spendeten am Ende viel Applaus."Schauerliche Lieder" nannte Schubert selbst seinen Zyklus "Die Winterreise", ein Jahr vor seinem frühen Tod fertiggestellt und voll düsterer Todesahnung. Er war entstanden nachGedichten von Wilhelm Müller (1794-1827).Schuberts Winterreise ist einer der wichtigsten Liederzyklen der Musikgeschichte.Enttäuschte Liebe, Ablehnung aller Lebensfreude, Hoffnungslosigkeit und Todessehnsuchtfinden sich in den Liedern wieder. Aber auch Erinnerung an glücklichere Zeiten hört manz.B. in dem bekannten Lied "Am Brunnen vor dem Tore".Man verließ sehr berührt die Kirche.