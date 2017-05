Ein neues Gesicht und ein Jubiläum

Das neben den regulären Chorauftritten mit vielen zusätzlichen auf Hochzeiten und besonderen Geburtstagen gefüllt war. Nicht zu vergessen das High Light, das Konzert mit Kathy Kelly. Bereits in diesem Jahr gab es schöne Erlebnisse im Vereinsleben. So, das gemeinsame Neujahrsfrühstück am 22. 01. 17, das mit viel Freude gesungene Valentins-Konzert in der St.-Katharinen-Kirche in Rethmar und die interessante Besichtigung des Opernhauses Hannover am 11. 03. 17 mit anschließend gemeinsamen Essen.Zu Beginn des Jahres war Andrea Ohlenbostel nach dreieinhalb jähriger engagierter Arbeit als zweite Vorsitzende aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgetreten. An ihre Stelle wurde der frisch nach Sehnde gezogene Christoph Sorge gewählt, der in seiner Heimat Schleswig Holstein bereits mehrjährige Chorerfahrung gesammelt hat.Was steht in diesem Jahr u. a. auf dem Auftritts-Plan? Zunächst ein Freundschaftssingen zum 150jährigen Bestehen des Lehrter Männergesangvereins am 27. 08. 17 in Lehrte und am 03. 09. 17, um 17.00 Uhr ein kleines Konzert zum Abschluss des Gemeindefestes in der der Sehnder Kreuzkirche. Und dann gibt es Grund zum Feiern: Der Frauenchor Piccolo wird zehn Jahre alt und lädt dazu zum Jubiläumskonzert in die Iltener Barock-Kirche, am 05.11. 17, um 17.00 Uhr ein. Spartenleiterin Elke Sohns und Stellvertreterin Susanne Vahlenkamp haben mit ihrem Kreativ-Team bereits erste Vorbereitungen getroffen.