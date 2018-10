Geh’ nicht vorbei — es steht die Türe offen,Tritt still herein und sieh dich freundlich um,Vielleicht hat morgen dich das Los getroffenUnd du bist so wie diese - kalt und stumm.Geh’ nicht vorbei — es flieh’n die flücht’gen Stunden,Und selten naht der Frohsinn diesem Haus,D’rum tritt herein, und was du hier empfunden,Das nimm mit dir in’s Weltgewühl hinaus.Johann Nepomuk Vogl