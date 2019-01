Cavalluna- Passion for Horses

"Welt der Fantasie" statt. Ich habe sie am Nachmittag besucht, weil ich mich immer darüberfreue, dass dann auch viele Kinder (vor allem Mädchen) mit ihrem Besuch ihre Begeisterung für Pferde zeigen. Sie erleben schöne Pferde und Reitkunst, hören Musik und sehen vieleTänzer, die eine Geschichte mit gestalten. Alles spielt sich unter viel unterschiedlicherBeleuchtung und vor dem Hintergrund einer riesigen Leinwand mit schönen Bildern ab.Der Name Cavalluna ist entstanden aus "Cavallo"- Pferd und "Luna"- Mond.Die Show ist europaweit unterwegs und will sogar nach China expandieren.Ich stelle mal einige Bilder ein.