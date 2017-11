Adventskonzert der Sehnder Chorgemeinschaft 2017

Sehnde : Kreuzkirche |

Am Sonntag, den 3. Dezember 2017 öffnet die Sehnder Kreuzkirche um 17.00 Uhr ihre Türen für das Adventskonzert der Sehnder Chorgemeinschaft. Schauen Sie herein und lauschen Sie mit offenem Ohr und Herz bekannten Liedern wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“…“Alle Jahre wieder“ … und weniger bekannten so auch „Mary did you know“…“Let there be light“... Der Eintritt ist frei! Nach den vorweihnachtlichen Klängen sind Sie herzlich eingeladen um im Gemeindehaus adventliche Leckereien zu schnuppern und zu kosten.