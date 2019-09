Zum Wochenende: Wieder einmal eine kleine Geschichte von einer Kellertreppenmaus

hinuntergesprungen ist und nicht wieder heraufkommt. Und dann dort liegt !Vor einigen Tagen war es wieder passiert ! Was sehe ich ? Ich sehe eine kleine Maus, dieregungslos auf einem weißen Blatt liegt. Hat sie sich dort zum Sterben hingebettet ! Wokommt das weiße Blatt her ? Ich entdecke die Herkunft ! Im Mauerwerk der Treppe ist einSpalt- dort habe ich wohl mal ein Stück Papier von einer Rolle hineingesteckt. Wie konntedie Maus das herausholen- meinte sie, es wäre zum Fressen !! Nein, das war es nicht, alsohat sie sich daraufgelegt.Ich konnte sie einfach und schnell in einen Topf auffangen, sie war schon etwas schwach !Nachdem ich etwas Vogelfutter und Wasser eingetan hatte, wurde sie schnell wieder wachund wollte wieder in die Freiheit. Mit einem Erdnusskern im Mund entließ ich sie hinten imGarten wieder ins Freie !Ich warte auf die nächste Außenkellertreppenmaus !!!