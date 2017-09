Zum Wochenende: WeißeTrompetenlilie mit Gammaeule

(Aurelian- Hybride) sehr schön, undsie zog auch noch bei Sonnenschein Schmetterlinge an, unter anderem auch eine Gammaeule (Autographa gamma). Sie gehört zu der Familie der Eulen (Noctuidae). DerName kommt von den y-förmigen Zeichen auf den Vorderflügeln. Sie fliegt von Mai bis September, ab Juli aus dem Süden über die Alpen in unser Gebiet, im Gegensatz zu den anderen Eulen auch tagsüber. Von ihren Nachkommenwandern im Herbst viele zurück. Man sieht sie auf Feldern und in Gärten an Klee, Kohl,Taubnesseln und auch an Kulturpflanzen. SPW 35-40mm- Raupe etwa 3,5mm, hellgrün mit weißer Seitenlinie. lch entdeckte sie jetzt zum zweitenmal !