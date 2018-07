Der Name kommt von den ungeöffneten Blüten, die wie kleine Ballons aussehen. Es gibtsie auch in weiß und rosa.Wenn man die verblühten Blüten abmacht, fördert man die Bildung neuer Blüten. Werdendie Pflanzen im Herbst abgeschnitten, können sie auch überwintern. Meine Ballonblumen wachsen in Töpfen und haben auch überwintert. Sie lieben die Sonne, und ich mag sie !