Zum Wochenende: Meine Amerikareise in den siebziger Jahren

nach Kalifornien erinnert. Ich habe das damals in einem Fotobuch mit Text und Bildern festgehalten und auch ein Bild für die Wohnung bearbeitet.Wir waren damals zu dritt unterwegs: mein Mann, ein Arbeitskollege und ich.Die "ADAC Reise GmbH" hat uns bei den Flugreisen unterstützt.Es waren 3 riesige Säcke, 3 Reisetaschen und 3 Fotoapparate mit unterwegs ! Es wurden viele Dias und Fotos gemacht- die Qualität war aber damals nicht besonders gut !Ich kann natürlich nicht das ganze Buch einstellen, nur einige vielleicht interessante Erlebnisse. Wir waren fast 5 Wochen unterwegs- die längste Urlaubsreise meines Lebens !Los ging es mit einem Jumbo-Jet von Hamburg nach New York und von dort nach Vancouver. Dort mieteten wir einen VW-Bus,der uns, mit allem gut ausgerüstet, überall hinfuhr ! Wir übernachteten in ihm auf Campingplätzen und Campgrounds in tollen Landschaften, oft an Bächen gelegen, in denen wir baden konnten, und oft mit Feuerstellen,an denen wir uns abends erwärmen konnten.Von Vancouver ging es nach Seattle, nach San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles,durchs Death Vallay (Tal des Todes), nach Las Vegas, zum Grand Canyon, nach Salt LakeCity, zum Yellowstone Nationalpark, zurück nach Vancouver, zurück nach New York mitHaltestationen in Chikago und Washington und dann von New York wieder nach Hamburg.Wir haben natürlich alle besuchten Städte besichtigt, was es an Sehenswürdigkeiten gab:z.B. SAN FRANCISCO: Golden Gate Bridge (2700m lang), Chinatown, die "cablecars","Fisherman's Wharf" Und den schönen Park.In SANTA BARBARA haben wir eine befreundete Familie besucht, die aus Deutschlandausgewandert war, weil der Vater an der dortigen Universität beschäftigt wurde.In LOS ANGELES haben wir in Beverly Hills die Straßen mit den Hollywoodvillen befahrenund geguckt und waren natürlich im Disneyland mit den vielen Attraktionen, z.B. demnachgebauten Matterhorn.Danach kam ein schlimmes Erlebnis für uns. Wir durchfuhren das "Tal des Todes", im Sommer oft 57°C Luft- und 96°C Bodentemperatur, um nach Las Vegas zu kommen.Zu dieser Zeit waren keine Autos unterwegs. Wir sahen nur kahle Berge in unterschiedlichen Farben, Geröll, stacheliges Gestrüpp und Kakteen.Wir biegen von der Hauptstraße ab, um von einem Aussichtspunkt "Dantes View" auf die tiefste Stelle des Death Vallay hinabblicken zu können (100m). Plötzlich bleibt unser Busstehen !!! Großes Entsetzen: hier findet uns niemand !!! Die Männer untersuchen und finden heraus: das Benzin kocht !Also erkunden wir unser Ziel zu fuß bei der Hitze: erst bergauf und sehen einen riesigenweißen Salzsee und dann wieder bergab ! Gut, dass der Eisschrank voll mit Coco Cola war !Und der Motor springt wieder an - es geht weiter nach Las Vegas.In LAS VEGAS ging es natürlich in die Casinos mit Klimaanlagen, wo viel los war und gespielt wurde- wir auch, aber nichts gewonnen !Weiter gings zum GRAND CANYON mit toller Landschaft und den Schluchten mit den Angst machenden Tiefen..Wir fahren weiter nach SALT LAKE CITY- dem geistigen Zentrum der Mormonen, erlebeneine Führung im Tabernakel- Visiter- Center mit einer tollen Akustik.Dann geht es zum Yellestone Nationalpark, wo wir vor Bären gewarnt werden, aber keinenerleben. Es wird aber gewandert und Geysire werden besucht, Dia- Vortrag gibt es auch !Von da aus geht es wieder nach Vancouver, der VW-Bus wird abgegeben- danke, danke !Auf dem Flug nach New York machen wir noch Station in Chikago mit Stadtbesichtigung von oben auf dem Prudential-Building, besuchen den Michigan-Seeund sehen uns die größte Aquarium- Ausstellung der Welt an !In Washington machen wir auch Station, werden durchs Weiße Haus geführt und besichtigen das Capitol.In New York geht es auf das Empire State Building !!! , die Freiheitsstatue wird besucht,die Börse und vieles mehr !Abschied von Amerika- auf nach Hamburg !Es ist eine lange Geschichte geworden, es hat mich viel Zeit gekostet, aber ich wurde gebeten zu berichten über meine Kalifornienreise !