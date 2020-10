Die Blätter fallen, fallen wie von weit,als welkten in den Himmeln ferne Gärten,sie fallen mit verneinender Gebärde.Und in den Nächten fällt die schwere Erdeaus allen Sternen in die Einsamkeit.Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.Und sieh dir andre an. es ist in allen.Und doch ist einer, welcher dieses Fallenunendlich sanft in seinen Händen hält.