Zum Wochenende: Eine kleine Geschichte: Leben entdeckt !

Als die Blüte vorbei war, wollte ich sie in einen größeren Topf umpflanzen. Ich fand einen Topf mit einer verblühten Pflanze, nahm die Pflanze heraus und schüttete die Erde aus. Undwas entdeckte ich da ? 9 dicke zusammengerollte Larven fielen auch heraus ! Was waren das für Larven ? Einige streckten und bewegten sich. Mein erster Gedanke war: ich lege sieunter den Vogelfutterplatz als Vogelspeise. Aber dann war ich neugierig: was waren das für Larven, was für ein Tier wurde es ? Ich suchte und fand heraus: es sind wahrscheinlich dieLarven des Gold- Rosenkäfers (Cetonia aurata), der zu den Blatthornkäfer gehört.Dieser prächtige grüne Käfer fällt besonders auf weißen Blüten auf: ich habe ihn schon aufder weiß- blühenden Felsenbirne fotografieren können.Seine Larven verpuppen sich nach 2-3 Jahren und leben von abgestorbenem Pflanzenmaterial- sie sind wertvolle Nützlinge und Erzeuger von gutem Kompost !Gut, dass sie nicht die Vögel verputzt haben ! Sie leben jetzt im Kompost und werdenhoffentlich Rosenkäfer, denn er ist auch gefährdet.