Zum Wochenende: Eine kleine Geschichte

um wie an jedem Morgen nachzusehen, ob alles in Ordnung ist : die Fische haben sich schon in den Untergrund zurückgezogen, ein Frosch springt ins Wasser und eine Seeroseist auch noch erblüht !Da bewegt sich etwas vor meinen Füßen ! Ich schaue und sehe in kleinen Erdhäufchen einewinzige Kröte- 1cm groß !!! Gut, dass sie sich bewegt hat, sonst wäre ich vielleicht auf siegetreten , das hätte sie nicht überlebt !Ich habe meine kleine Kamera immer dabei, ich mache ein Foto ! Sie ist unterwegs- wohin ??Sie springt- das 20fache ihrer Körpergröße !!! Und dann ist sie verschwunden,ich staune nur !!!Hoffentlich haben wir ein schönes Wochenende- alles Gute !!