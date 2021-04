Zum Wochenende: Eine kleine Geschichte

Bin ich in der Küche, schaue ich natürlich oft nach draußen, um die Vögel zu sehen, die dortFutter suchen. Da liegt auch eine kleine Lumix für Fotos. Natürlich werden die Fotos nichtso schön, als wäre man draußen. Aber öffnete man die Tür, wären sie ja alle weg !Nach Ostern, die Osterdeko war noch nicht weggeräumt worden, es regnete, sah ich einEichhörnchen bei den Futterhäuschen. Es hatte einen Meisenring abgemacht und verspeiste das Futter. Es war aber nicht genug für den Hunger. Es sprang zu jedem Häuschen, aber das war wohl nichts ! Also verließ es den Baum und sah die buntenOstereier an einem Ast hängen. Ob die wohl zum Fressen waren ? Leider nicht ! Also mußte dieser Ort verlassen werden !Bis zum nächsten Mal- ich komme wieder !!!Heute scheint mal die Sonne: ein schönes Wochenende wünsche ich !