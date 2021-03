Man muß ja auch aufpassen, dass nicht zuviel verzehrt wird und das Gewicht nicht zu sehrsteigt, also gibt es auch viel Obst !!!Und hoffentlich gibt es am Wochenende mal besseres Wetter: wärmer und etwasSonnenschein, so dass man sich auch mal bei Gartenarbeit bewegen kann !Ich wünsche ein schönes Wochenende !