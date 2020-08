Zum heißen 2. Wochenende im August 2020 : Eine freudige Nachricht !

luftiger Höhe auf der begrünten Kalihalde, auf dem Kalimandscharo, 140m hoch, die 6. Auflage derbeliebten Veranstaltung"- so war es vor einiger Zeit in der HAZ zu lesen !Viele Sehnder hatten Sorge, dass das Fest nicht mehr stattfinden könnte, 2016 hatte das Fest zum letztenmal gefeiert werden können. Dann hatte die Haldenabdeckung eine Feiernicht mehr zulassen können. Aber spätestens im Herbst 2021 sollen die Abdeckungsarbeitenabgeschlossen sein. Zur Zeit läuft schon die Planung für die Party am 28. und 29. August2021. Und man hofft natürlich auf viele Gäste !