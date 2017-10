Welkes BlattJede Blüte will zur Frucht,Jeder Morgen Abend werden,Ewiges ist nicht auf Erdenals der Wandel, als die Flucht.Auch der schönste Sommer willEinmal Herbst und Welke spüren.Halte, Blatt, geduldig still,Wenn der Wind dich will entführen.Spiel dein Spiel und wehr dich nicht,Laß es still geschehen.Laß vom Winde, der dich bricht,Dich nach Hause wehen.