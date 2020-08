Was macht man bei Sturm, der heute schon den ganzen Tag pustet ?

verarbeite. Aber heute fallen natürlich ständig welche herunter !Der Apfelbaum hatte so toll geblüht und dann soviele Äpfel entwickelt, so dass wir ihn schonanfangs ausgepflückt hatten, damit wir auch größere Äpfel ernten könnten. Und immer sitzt er noch voller Äpfel ! Da wir ja nicht spritzen, gibt es auch viele Äpfel mit Schadstellen undWürmern, die jetzt so nach und nach herunterfallen.Der Jakob- Lebel ist ein Kulturapfel aus Frankreich, von Jacques Lebel 1825 in Amiens entdeckt und 1849 in den Handel gebracht . Er wurde in den 20iger Jahren zu den3 Reichsapfelsorten gewählt.Er kann im September gepflückt werden, hält sich bei Lagerung bis Weihnachten und bekommt dabei einen fettigen Überzug.Ich verarbeite ihn zu Apfelmus ( Gefriertruhe , Gläser und Nachspeise) und Saft, und gegessen wird er auch !! Gut, dass es ihn gibt !!