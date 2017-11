Was ist das ?

meinem Hund auf einem Weg an einem kleinen Bach entlang (schnuppern und pischern !)Der Bach wurde vor einiger Zeit mal richtig gepflegt, indem beide Uferseiten gemähtund Schilf und hohes Kraut entfernt wurden. Man konnte jetzt mal richtig sehen, wie dasWasser so dahin plätscherte, richtig schön ! Und dann konnte man auch etwas sehen, wasauf keinen Fall in so einen kleinen Bach gehört: Unter einer hohen Pappel liegt ein "Möbel-stück", das an dieser Stelle den ganzen Bach ausfüllt. Es hat den Umfang von 1m in Höheund Breite, besteht aus Korb und hat ein Geländer aus Metallrohren. Ich kenne so einMöbel nicht und frage mich, wie ist es dort hin gekommen ? Und wer macht so etwas ?Ich habe die Stadt informiert und hoffe, dass dieses Sperrgut aus dem Bach entfernt wird.Ich würde auch gern wissen, was das für ein Gerät ist !