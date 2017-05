ehemalige Rathaus in Ilten eingeladen.Das Thema war :„Ehemalige Höfe und Häuser in Ilten“Der Referent, Werner Wallberg, erinnerte an Höfe und Häuser, die in Ilten existiert haben.Mit einem Bildervortrag berichtete er über die Bauwerke, die aus ganz verschieden Gründen abgerissen wurden und an deren Stelle heute ganz andere Gebäude stehen.Es wurden Gebäude gezeigt, die vor einigen hundert Jahren errichtet wurden und Platz für die heutigen Häuser machen mussten.Viele Besucher waren zu diesem Vortrag erschienen und waren beeindruckt und erstaunt,dass man diese Bauten schon vergessen hatte.Im Anschluss ergaben sich noch lebhafte und interessante Gespräche und Diskussionenüber die Veränderungen im Dorf.Für die Gäste und den Veranstalter war es ein gelungener Abend.