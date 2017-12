So eine Enttäuschung am 2. Advent 2017

in die Schneeumwelt zu machen. Es sah so schön aus !Im Haus wurde es dann gemütlich- Kerzen für den 2. Advent wurden angezündet- es wurdeferngeguckt- Anne Will im Gespräch mit ihren Gästen. Dann ging der Blick auch mal aus dem Fenster nach draußen, und was sah ich da: es goß in Strömen !!! Alle Gemütlichkeit war weg- schon wieder Regen wie fast jeden Tag in diesem Jahr ! Ich war so enttäuscht, und amnächsten Morgen war er weg- der Schnee ! Man gut, dass ich die Fotos habe vom "schönen weihnachtlichen" 2. Advent 2017 !