"Mondnacht" von Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Die Erde still geküßt,Dass sie im BlütenschimmerVon ihm nur träumen müßt.Die Luft ging durch die Felder,Die Ähren wogten sacht,Es rauschten leis die Wälder,So sternklar war die Nacht.Und meine Seele spannteWeit ihre Flügel aus,Flog durch die stillen Lande,Als flöge sie nach Haus.Gestern, 15.08., nach starkem Regen, schien in der Nacht ein wunderschöner Vollmondin zarten Wolken !Ich mußte an das Gedicht von Eichendorff denken, das ja von Schumann musikalischbearbeitet wurde und von bekannten Sängern gesungen worden ist. Einfach schön!