Mal etwas Anderes: statt Sehnde- Neuseeland

"Durch die schöne weite Welt" von der HAZ ein Reisetraum nach Neuseeland statt.Carl von Hollen nahm die Besucher in der vollbesetzten Kinoarena mit auf eine erlebnisreiche Reise auf seine Lieblingsinsel. Es wurde selbstverständlich auch an dieMenschen gedacht, die dort durch einen Vulkanausstoß ihr Leben verloren haben. Sie hatten als Touristen die Vulkaninsel White Island besucht, die in Privatbesitz ist. 17500 Urlauber haben die Insel bisher pro Jahr besucht. Es kam die Frage auf, warum die Insel mitdem Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann, für Touristen zugänglich war !