Letzte Maiwoche: Eigentlich wäre er schon verschwunden: Der Wunderlauch !

Blätter zum Verzehren pflücken.Er hat sich auch in meinem Garten ausgebreitet und hat sogar das Grab meines Centysüberwuchert.Das Zwiebelgewächs stammt aus dem Kaukasus und dem Balkan. Es ist ein Frühlingskraut wie der Bärlauch und verströmt einen leichten Knoblauchgeruch. Er heißt auch "Seltsamer Lauch" und "Berliner Bärlauch", lat. Allium Paradoxum.Er bildet kleine weiße Blüten, an denen dann kleine Samenknötchen zu sehen sind.Ich schneide die Blätter ab und benutze sie wie Schnittlauch !In der Eilenriede ist er nicht beliebt, weil er sich zu stark ausbreitet und einheimische Pflanzenarten wie das Buschwindröschen verdrängen soll.Bei mir kann er sich ausbreiten, er wird geerntet !