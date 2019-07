Leider ist es dieses Jahr durch die Hitze schon am Verblühen: das Mutterkraut (Chrysanthemum parthenium)m

genannt.Ursprünglich war das Mutterkraut in Kleinasien zu Hause. Aber schon früh wurde es in Griechenland und Italien eingeführt, wo es bereits in der Antike ein beliebtes Heilmittel beiFrauenkrankheiten war- (daher auch der Name). Im Gepäck der Mönche gelangte das Kraut über die Alpen nach Norden.Inzwischen wächst es nicht nur im Garten sondern auch an Wegen und Plätzen.Es gehört zur Familie der Korbblütler. Es entfaltet einen intensiven, streng aromatischen Duft,der nicht jedem gefällt ! Er wird verursacht durch einen hohen Gehalt an ätherischem ÖL, dasauch Kampfer enthält.Mutterkraut wirkt antiseptisch und wundheilend. Es kann Fieber senken (Arzthilfe) !Es eignet sich sehr gut zum Schneiden für die Vase und hält lange frisch.Ich lasse es im Garten sich selber aussäen- irgendwo findet man immer "Mutterkraut"!