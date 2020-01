hört zum Beispiel nicht so den Krach bei der Silvesterknallerei und braucht sich daher auch nicht vor Angst unter die Betten zu verkriechen !!Ich konnte zum "Pischern" auch nach draußen in den Garten, ohne dass mich Frauchen an der Leinenach draußen führen mußte, damit ich bei einem plötzlichen Knall nicht weg- sauste, um mirein Versteck zu suchen ! Das war schon gut dieses mal !