arbeiten ! Etwas Regen am Abend wäre natürlich gut für die Natur gewesen !Ich habe einen alten Kalender, in dem eine Wetterregel für den 10. Juli steht, und die stelleich mal ein, weil ich sie sehr interessant finde !Nun weiß ich, wie das Wetter in der nächsten Zeit wird- angenehm !!! Leider ohne viel Regen !