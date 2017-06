Heute war für mich - Naturfreund- ein trauriger Tag !

Mittelamerika stammend. Ich besaß ihn schon einige Jahre, und er war gewachsenund gewachsen. Die Kakteen kommen im Sommer immer in den Garten- er auch !2010 wurde er von einem starken Wind umgeweht- er brach ab ! Ich füllte in einGlasgefäß Erde und steckte einen Trieb dort ein - und er wuchs an und wuchs weiter. Er kam im Herbst ins Haus und im Sommer in den Garten an eine Hauswand,damit er nicht wieder umfiel. Und dort bildete er so viele Knospen und Blüten aus,dass man sich an ihm erfreute. Irgendwann wurde er so schwer für mich, dassich ihn nicht mehr nach draußen bringen konnte. Er blieb im Haus und blühte nichtmehr ohne Sonne. Er wurde Deko kaktus für Ostereier oder Weihnachtskugeln.Aber er wurde alt ! Und heute war es soweit- ich beschloß schweren Herzens ihnzu erlösen. Ich konnte ihn nicht nach draußen tragen, ich mußte ihn zersägen !!!Er steht immer noch im Glasgefäß- mal abwarten, was passiert ! Danke, Kaktus !