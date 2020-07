"Große Klette"- Geschichte

Sie wuchs und wuchs in die Höhe- ich wußte aber immer noch nicht, was das für einePflanze war. Ich wartete auf eventuelle Blüten, und es waren dann irgendwann grünestachelige Knospen zu sehen ! Da hatte ich schon einen Verdacht ! Als dann rosa Blütenzu sehen waren, wußte ich , das ist eine Klette ! Inzwischen ist sie über einen Meter hoch,Insekten besuchen die Blüten.Aber nachdem ich gestern mühsam ein Klettenbüschel aus dem Schwanz meines Hundesentfernt habe, wurde beschlossen: heute, am 22.07. ist das Klettendasein bei mir beendet !Ich stelle einige Zweige für die Insekten in eine Vase auf dem Hof, und das war es dann !