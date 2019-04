Eine kleine Geschichte zum Wochenanfang

Dabei wird die Erde aufgelockert, neue Erde mit etwas Dünger eingefüllt und dann gepflanzt.Bei einem Terrakotta- Blumenkasten, der auf den Platten vor einem Nebengebäude steht,machte ich das auch so. Zuerst klappte das auch,- dann kam die kleine Schaufel nichtweiter ! Ich dachte, da ist wohl ein Stein in der Erde und hob die Schaufel an- und was entdeckte ich und legte es frei: eine Kröte !!! "Gott sei Dank" hatte ich sie nicht verletzt !Ich holte schnell die Kamera,- da bewegte sie sich schon ! (Daher ist das Bild auch nicht sobesonders geworden). Ich transportierte sie in einen Eimer und setzte sie am Teich aus !Ich fragte mich, wie ist sie in den Kasten gekommen, ohne rausgekratzte Erde zu hinterlassen und sich ganz einzubuddeln !Als jetzt die Sonne so schön schien, habe ich Kröten im Teich gesehen, vielleicht war sie dabei ! Jetzt blüht an ihrem Schlafplatz ein gelbes Stiefmütterchen- schön!