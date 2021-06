Die Rhabarberblüte

Blätter eine grüne dicke Knolle zeigte. Sie wurde immer größer, öffnete sich und zeigte vielekleine weiße Blütenknospen. Es entwickelte sich ein langer Stiel, an dem viele kleine Blüten saßen.Man kann ja bis zum 24. Juni die Rhabarberstengel ernten und vielseitig verwenden, Auchdie Blüten sind eßbar, auch die Wurzeln, nur die Blätter sind ungenießbar. Sie enthalten Oxalsäure.Die Insekten freuen sich natürlich über die Blüten. Ich habe den Blütenstengel nach einiger Zeit herausgedreht und in eine Vase gestellt. Die Pflanze sollte weiter wachsen.Sie kann etwa 8-10 Jahre am selben Platz wachsen.