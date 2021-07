Brieftaube verletzt gefunden

hin und sehe eine Taube. Ich sehe oft Tauben an meinem Vogelbaum; öffne ich die Tür, fliegen sie sofort weg. Diese Taube flog nicht weg, sie sah auch anders aus. Sie hatte sichanscheinend verletzt. Ich konnte sie aufnehmen. Ich sah an ihren beiden Beinen Ringe-weiß und blau ! Sie gurrte mich ständig an ! Ich sah mir die Ringe an: weiß- Telefonnummer !Ich hole das Telefon und rufe an. Es meldet sich jemand. Ich erzähle und gebe auch dieNummer auf dem blauen Ring an: es ist eine junge Brieftaube, die schon längere Zeit verschwunden ist. Der Wohnort liegt schon weiter weg, aber sie soll abgeholt werden! Ich bringe sie in einen Gartenraum mit Wasser und Vogelfutter und hoffe, dass sie am nächstenTag noch lebt !Sie wurde heute abgeholt, und hoffentlich wird sie wieder gesund !!!