schönen Wetter mit viel Sonnenschein !Da brauche ich nicht irgendwo herumlaufen, um an frischer Luft zu sein, ich gehe einfach in den Garten, mache Fotos, sammele Laub auf, füttere natürlich die Vögel und schaue mireinfach die Natur an !Nun gibt es auch eine Wetterregel in meinem Kalender für den 19. Dezember, die sagt:"Wenn der Dezember nicht wintern tut,so wird der Sommer selten gut!"Ist ja egal, wer weiß, wie es im nächsten Sommer bei uns aussieht !! Hauptsache: Coronaist weg !!!