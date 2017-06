"100 Jahre Heinz Sielmann"

bis 17.00 Uhr auf Gut Herbigshagen bei Duderstadt statt. Die Heinz Sielmann Stiftung feierte mit vielen Besuchern den Stiftungsgründer und sein Erbe. Es gabein buntes Programm mit Aktionen, Workshops, Führungen und Informationen.Essen und Trinken gab es natürlich auch.Seit 1996 ist diese Stiftungszentrale und dieses Umweltbildungszentrum des Landes Niedersachsen geöffnet.100.000 Besucher sehen sich jedes Jahr die Anlagen an: Naturlehrpfad, Bienenhaus, Insekten-Nistwand, Feuchtbiotop, Ökobauernhof usw.Die Post hat zum 100. Geburtstag von Heinz Sielmann ein Sonderpostwertzeichenherausgegeben mit dem Motiv: Heinz Sielmann filmt eine Schneegans in derkanadischen Arktis.Seine Tierliebe und Naturverbundenheit sah man in seinen Filmen und Fernseh-produktionen. Sie sensibilisierten zunehmend für mehr Umweltbewußtsein.Ich bin ein Fan von ihm !