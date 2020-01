Weihnachtsurlaub auf Rügen - nie wieder !!!

Einen Tag z. B. haben wir einen Ausflug zum "Königsstuhl", dem höchsten der Kreidefelsen, unternommen. Nachdem wir schon Gebühren für den Parkplatz und den Shuttlebus gezahlt hatten, gingen wir zum Felsen hoch. Das Gelände ist eingezäunt, und ein Kassenhäuschen besetzt. Die Dame darin erklärte uns, wir hätten 9,50€ Eintritt pro Person zu zahlen. Dafür könnten wir auch das "tolle Informationszentrum" auf dem Gelände besuchen. Meine Erklärung, kein Interesse am längeren Verweilen in irgendwelchen Räumlichkeiten zu haben, wurde ignoriert. Der Preis sei der selbe ! Auch meinen nicht gerade leise geäußerter Unmut liess die Dame im Häuschen kalt...Nicht nur meine Frau und ich, auch der überwiegende Teil der anderen Besucher machte "auf dem Absatz kehrt" und verzichtete auf das doch zweifelhafte "Vergnügen". So blieb uns nur die (noch?) kostenfreie Sicht auf den Felsen von einer nahe gelegenen Aussichts-Plattform auf der sogenannten Victoria-Sicht.Die Liste der erlebten Unzulänglichkeiten und Enttäuschungen ließe sich unendlich fortsetzen. An allen Ecken und Kanten nur Abzocke und Geldschneiderei ! So hätten wir z. B. bei einem ortsansässigen "Griechen" 80,-€ für ein gemeinsames Essen zahlen müssen. Bei uns zu Hause, unserem "Stamm-Griechen", wären dafür 30,-€ fällig gewesen...Wir waren ja in der sogenannten "Nebensaison" am Ort. Ich mag gar nicht dran denken, was abgeht, wenn "Hauptsaison" ist...