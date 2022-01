Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: "Einmal Ummeln und zurück"

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Ummeln hat zwar lediglich einen geringen Bekanntheitsgrad, wurde jedoch bereits im Jahr 1209 erstmals urkundlich erwähnt. Heute hat der Ort immerhin etwas mehr als 500 Einwohner, ein Hotel, eine freiwillige Feuerwehr und einen Sportplatz. Wandern wir einfach mal dorthin! Der Start der Tour wird in Rethmar sein. Ein Stück folgen wir zunächst dem Alten Grasweg. Vorbei an der Sankt-Katharinen-Kirche und dem Rittersitz Haus Rethmar führt uns der Weg zum Mittellandkanal. Nichts stört den weiten Blick über die uns umgebenden Felder, außer einigen Rehen oder Golfspielern vielleicht. Wir nehmen Kurs auf Ummeln, finden dort hoffentlich ein Pausenplätzchen. Frisch gestärkt treten wir dann westwärts den Rückweg zu einer abschließenden Einkehr in Rethmar an.Wegstrecke: Ohne nennenswerte Höhenunterschiede verläuft die knapp 15 km lange Strecke überwiegend auf gut befestigten Wirtschaftswegen, es gibt jedoch auch einige Abschnitte auf Graswegen sowie unvermeidbaren Siedlungsstraßen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.