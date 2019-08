Teichfest 2019 der Wirringer-Oldtimer-Freunde

Sehnde : Feuerlöschteich Wirringen |

Die Wirringer-Oldtimer-Freunde laden in diesem Jahr wieder herzlich ein zu Ihrem Teichfest mit Oldtimerfreffen.



Datum: Sonntag, 8. September 2019

Beginn: ab 11.00 Uhr



Das Treffen findet auf der Weide am Wirringer Feuerlöschteich, Sarstedter Straße, gegenüber der Bushaltestelle am Ortseingang statt.



Folgendes steht auch in diesem Jahr auf dem Programm:



- Ausstellung von Oldtimer- und Youngtimer-Fahrzeugen

- Feldvorführungen mit LANZ-Bulldog, Hanomag, Deutz und Co.

- Ausstellung und Vorführung von vollfunktionsfähigen landwirtschaftlichen Modellen

- große Hüpfburg

- und vieles mehr



Alle Oldtimerliebhaber/-freunde mit ihren Familien und Freunden sind gerne willkommen. Wer möchte, kann auch wieder mit seinem Oldtimer oder Youngtimer für Traktoren, UNIMOG, PKW, Motorräder, Nutzfahrzeuge, etc. kommen.



Parkplätze sind ausreichend vorhanden.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Der Oldtimer-Verein hofft auf rege Teilnahme und freut sich auf euer Kommen an einem hoffentlich schönen sommerlichen Septembersonntag.



Anita Beer

i. A. der Wirringer-Oldtimer-Freunde 6.6.11