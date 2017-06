Stadtschützenfest Sehnde steht vor der Tür

Sehnde : Stadtschützenfest |

Es ist bereits ein Jahr her, dass in Sehnde das Stadtschützenfest gefeiert wurde. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Am Freitag, den 16.06.2017 startet das diesjährige Stadtschützenfest.



Auch in diesem Jahr haben sich Festwirt Wilhelm Musiolek und sein Team und die Schützengesellschaft zusammengetan und ein tolles Fest organisiert.

Die vielen Fahrgeschäfte, Süßigkeiten-, Ess- und Trinkbuden laden Groß und Klein recht herzlich ein. Hier ist für jeden etwas dabei. Autoscooter, Kettenkarussell und Kinderkarussell bieten viel Spaß. Besonders am Freitag, denn hier lockt der Familientag mit vergünstigten Fahrpreisen.







Selbstverständlich kommt auch die Tradition nicht zu kurz. Am Freitag und Samstag finden wie in jedem Jahr die Schützenumzüge statt und am Sonntag dann der große Festumzug mit vielen Vereinen aus Sehnde.



Freitag Abend findet im Festzelt die Preisverteiling des Vereineschiessens statt. In diesem Jahr bekamen die in den letzten Jahren stets erfolgreichen „Luckys“ starke Konkurrenz. Es blieb spannend bis zum Schluss. Die Preisverteilung findet während der traditionellen Schützenvesper statt, die auch in diesem Jahr von der Fleischerei Schröter geliefert wird. Höhepunkt wird am Freitag natürlich die Proklamation der Majestäten 2017 sein. Am Abend sorgt dann Deejay Playman für gute Stimmung und heizt allen im Festzelt kräftig ein.



Am Samstag werden diese Majestäten dann ihre Königsscheiben erhalten. Diese werde im Rahmen des Festumzugs bei den Königen angebracht. In diesem Jahr zieren Adler, Luchs und Otter die Scheiben, wahre Meisterwerke des Scheibenmalers.

Während des Scheibenaufhängens wird auf dem Festplatz trotzdem einiges geboten. Julia Schmidt und ihre Tanzgruppe treten gegen 15 Uhr auf. Im Anschluss daran können alle Kinder dann kräftig feiern, denn im Festzelt findet dieses Jahr zum ersten Mal eine Kinderdisco statt. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es auch Kinderschminken geben. Jedes Kind ist hierzu herzlich willkommen.

Deejay Playman wird auch am Samstag Abend für tolle Stimmung sorgen.



Pastor Büttner „eröffnet“ am Sonntag das Schützenfest mit dem Zeltgottesdienst. Eine Zeit in sich zu kehren und sich zu besinnen.

Danach findet das Königsessen statt. Ab 14 Uhr werden dann die Gastvereine feierlich durch die Schützengesellschaft im Festzelt begrüßt. Viele sind eingeladen und viele haben zugesagt, es wird also auch in diesem Jahr einen großen Festumzug durch die Straßen von Sehnde geben.

Ab ca. 15:20 Uhr findet dann die große Parade der Musikzüge im Festzelt statt. Die Musikzüge werden allen einheizen.



Die Schützengesellschaft freut sich auf drei tolle Tage und natürlich auf die vielen Gäste.